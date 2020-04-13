https://news.day.az/economy/1223205.html Около 6000 предпринимателей в Азербайджане, пострадавших от коронавируса, получили финансовую поддержку
Около 6000 предпринимателей в Азербайджане, пострадавших от коронавируса, получили финансовую поддержку
В Азербайджане продолжается оказание финансовой поддержки пострадавшим в результате коронавирусной пандемии предпринимателям, работающим в экономической сфере.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве финансов.
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