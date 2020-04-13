Мобильные банкоматы от Международного банка Азербайджана (R)

Международный банк Азербайджана приступил к отправке мобильных банкоматов в густонаселенные территории, с целью минимизации очередей перед банкоматами при выдаче пенсий. Пенсионеры могут обналичивать свои пенсии не только в банкоматах Международного банка Азербайджана, но и в банкоматах любого банка страны без каких-либо комиссий.

Международный банк Азербайджана также запустил услугу доставки пенсионных карт на дом в рамках инициативы "С уважением к старшим", с целью исключения необходимости обращения лиц, недавно вышедших на пенсию, в банк за получением их пенсионных карт на период карантина.

Пенсионеры могут получить готовую пенсионную карту с доставкой на место проживания оформив онлайн-заказ. Услуга доставки карт на дом бесплатная.

Следует отметить, что Международный банк Азербайджана продлил срок действия пенсионных карт, истекших в марте, с апреля на 3 месяца. Владельцы карт могут получать пенсии по этим картам в течение следующих трех месяцев. Продленные пенсионные карты также действительны для осуществления безналичных платежей.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.