Очередной танкер с азербайджанской нефтью прибыл в Одессу

Очередной танкер с нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ (Беларусь) прибыл в порт Одессы 12 апреля вечером.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер с Azeri Light прибыл в Одессу вчера вечером, на данный момент продолжается его разгрузка. Нефть с танкера в течение нескольких дней будет доставлена по трубопроводу из Одессы на белорусский Мозырский НПЗ на переработку ", - отметил он.

Напомним, что прибытие танкера с нефтью от компании SOCAR ожидалось 11 апреля. Объем данной партии составит около 85 тысяч тонн.

Как сообщалось ранее, возможны и другие поставки, но все будет зависеть от динамики развития рынка.

Отметим, что SOCAR планировала 8 апреля отправить в Беларусь новую партию азербайджанской нефти из грузинского порта Супса.

Напомним, что 23 марта азербайджанская госнефтекомпания SOCAR отправила очередную партию нефти для Беларуси в объёме 85 тысяч тонн из грузинского порта Супса, отметив, что объемы следующих партий будут определены в будущем. 5-6 марта состоялась отправка первой партии азербайджанской нефти концерну "Белнефтехим" в объеме 90 тысяч тонн.

Мозырский НПЗ Беларуси начал переработку первой партии азербайджанской нефти, закупленной у SOCAR.

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте для Беларуси в порт Одессы два танкера нефти в объемое 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды. По данным "Белнефтехим", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 миллиона тонн нефти.