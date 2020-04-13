Российская инвесткомпания прогнозирует Азербайджану минимум потерь

Азербайджан имеет большие шансы пережить глобальный экономический кризис с наименьшими потерями, сообщает Day.Az со ссылкой на аналитический обзор российской инвестиционной компании "Ренессанс Капитал"

Cогласно данным компании, Азербайджан, наряду с Россией и Казахстаном - странами, которые больше всего пострадали от падения цен на нефть - имеет бо́льшую финансовую подушку, чем страны, не являющиеся энергоэкспортерами. Так, у государства имеются значительные бюджетные резервы при низком уровне госдолга (около 17 процента ВВП), что может поддержать бюджетные расходы на протяжении минимум 10 лет даже при цене на нефть (Brent) в течение всего этого времени на уровне 20 долларов за баррель, что, к слову, не является базовым сценарием компании.

Также Азербайджан имеет самый большой объем бюджетных резервов - Государственный нефтяной фонд Азербайджана имеет рекордный объем около 90 процента ВВП. Для Азербайджана также характерна более высокая доля госсектора в экономике и на рынке труда, а также изначально невысокий уровень безработицы (около пяти процентов), относительно низкая доля малого и среднего бизнеса и сектора услуг, наиболее чувствительных к действию карантина - менее 25 и пять процентов ВВП соответственно (к последним относятся отели, рестораны и развлечения, и другие услуги).

Азербайджан также объявил меры поддержки в виде дополнительных социальных выплат, налоговых каникул для наиболее пострадавших видов услуг и малого и среднего бизнеса, а также прямых расходов на мобилизацию системы здравоохранения. Это представляется адекватной реакцией на кризис ценой разумных издержек для бюджета, которые, по оценкам "Ренессанс Капитал", не должны превысить 1-2 процента ВВП.

Уровень закредитованности этих экономик остается умеренным, то есть кредиты населению составляют менее 17 процента ВВП, а общий объем выданных банковских кредитов - менее 20 процентов в Азербайджане, что, в свою очередь, снижает давление на экономику в условиях кредитных каникул.