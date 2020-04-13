https://news.day.az/economy/1223368.html В Баку изменились цены на аренду квартир
В Баку изменились цены на аренду квартир
В Баку в марте снизились цены на аренду квартир и торговых объектов.
Об этом сказал Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов, передает Day.Az.
Эксперт отметил, что активность на рынке недвижимости из-за пандемии коронавируса практически остановилась.
"На рынке аренды торговых объектов цены снизились на 3,66 процента", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что в целом за прошедший месяц рынок недвижимости понизился на 2,6 процента.
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