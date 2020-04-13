https://news.day.az/economy/1223396.html В Азербайджане увеличили льготный лимит на электроэнергию - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане увеличили льготный лимит на электроэнергию - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане увеличили льготный лимит на электроэнергию.
Соответствующее решение кабинета министров страны подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az
Согласно решению, лимит повышается с 300 до 400 кВт/ч сроком на два месяца.
Таким образом, первые 400 кВт/ч электроэнергии, использованной потребителями, будут тарифицироваться по 0.07 маната. Дальнейший объем электроэнергии тарифицируется по 0.11 маната за кВт/ч.
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