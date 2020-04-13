Правительство Азербайджана способно оказать поддержку банкам на самом высоком уровне

Несмотря на то, что жесткие меры, принимаемые правительством Азербайджана (рейтинг Ba2 stable) для сдерживания распространения коронавируса, будут оказывать определнное влияние на экономическую активность, способность и готовность правительства Азербайджана поддерживать банковский сектор, в частности крупнейшие банки, будут оставаться сильными, учитывая наличие у него больших резервов по сравнению с размерами банковской системы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Международное рейтинговое агентство Moody's.

"В целом, пандемия коронавируса нарушит экономическую активность и вместе с более низкими ценами на нефть подорвет потенциал обслуживания долга домашних хозяйств, малых и средних предприятий (МСП) и корпораций, что приведет к увеличению проблемных кредитов. Прибыльность банков будет снижаться из-за увеличения расходов на резервирование и финансирование ", - подытожили в агентстве.

Агентство предупреждает, что доля кредитов в инвалюте на конец 2019 года остается на уровне 35 процентов, что подразумевает некоторые валютные риски для заемщиков.

Тем не менее в Агентстве считают, что вероятность государственной поддержки крупнейших банков в Азербайджане остается высокой. С учетом того, что совокупные резервы, накопленные Государственным нефтяным фондом страны (ГНФАР), составляют около 90 процентов ВВП на конец 2019 года, правительство имеет хорошие возможности для оказания поддержки экономике и банковской системе, которая сама по себе является небольшой, а общий объем валовых кредитов составляет всего 19 процентов ВВП.

Поэтому в условиях увеличения проблемных кредитов и расходов на создание резервов, агентство ожидает от правительства меры по поддержке экономики и малого и среднего бизнеса

Также агентством отмечено, что риски рефинансирования в стране останутся низкими благодаря скромной доле оптового финансирования, а подушки ликвидности останутся сильными на уровне около 50 процентов активов сектора и помогут банкам противостоять внешним шокам.