В Баку дешевеет недвижимость

Пандемия COVİD-19 привела к удешевлению цен на квартиры столицы, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group и эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов.

По его словам, на вторичном рынке недвижимости в прошлом месяце было зафиксировано снижение цен.

Нусрат Ибрагимов отметил, что в марте рынок вторичного жилья "упал" на 1,27 процента.

По его словам, в течение месяца на рынке первичного жилья также наблюдалось снижение цен - на 0,52 процента.

Нусрат Ибрагимов добавил, что в целом за месяц рынок недвижимости сократился на 2,6 процента.

Эксперт подчеркнул, что из-за пандемии активность на рынке недвижимости практически замерла.