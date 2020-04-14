Банковские вклады в регионах Азербайджана значительно выросли

Объем совокупных банковских вкладов жителей регионов Азербайджана на конец февраля 2020 года составил 898,7 миллиона манатов, что на 215,9 миллиона манатов, или на 31,6 процента, больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на статистический отчет ЦБА, на долю регионов Азербайджана в конце февраля 2020 года пришлись 10,34 процента всех банковских вкладов по стране.

Примерно 84,6 процента (760,6 миллиона манатов) всех вкладов в регионах страны на отчетную дату пришлись на сбережения в национальной валюте. По состоянию на конец февраля, в Баку общий объем вкладов составил 7,8 миллиарда манатов, из которых 3,36 миллиарда в национальной валюте.

Среднегодовая депозитная ставка по стране за декабрь 2019 года составила 3,7 процента, в Баку - 3,6 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана (на первое марта 2020 года):