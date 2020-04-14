https://news.day.az/economy/1223460.html Минэкономики Азербайджана создает единую электронную базу в связи с коронавирусом
Минэкономики Азербайджана создает единую электронную базу в связи с коронавирусом
Министерство экономики продолжает работу над созданием электронного портала с целью ввода в электронную базу информации соответствующими государственными структурами и предприятиями и обеспечения доступа к ней соответствующих организаций в условиях, возникших из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на министерство экономики.
Информация по 24 государственным структурам уже введена в электронную базу.
Электронная база даст возможность с целью своевременного и быстрого принятия решений в сфере экономики оперативно отслеживать процессы в этой сфере и информировать об этом Кабмин.
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