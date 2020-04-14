Минэкономики Азербайджана создает единую электронную базу в связи с коронавирусом

Министерство экономики продолжает работу над созданием электронного портала с целью ввода в электронную базу информации соответствующими государственными структурами и предприятиями и обеспечения доступа к ней соответствующих организаций в условиях, возникших из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

Информация по 24 государственным структурам уже введена в электронную базу.

Электронная база даст возможность с целью своевременного и быстрого принятия решений в сфере экономики оперативно отслеживать процессы в этой сфере и информировать об этом Кабмин.