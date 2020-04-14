В Азербайджане ввели льготы для некоторых кредитов

В Азербайджане увеличен срок погашения микрокредитов в аграрном секторе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend финансовый аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусеибов.

Как отметил аналитик, Указ Президента Азербайджана "Об утверждении "Положения об Агентстве по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) при министерстве сельского хозяйства Азербайджана" от 23 июля 2015 года (номер 571) является очередным механизмом поддержки, направленным на защиту сельскохозяйственной системы от последствий пандемии. Наиболее важными аспектами новых изменений являются возможность увеличения срока погашения микрокредитов в аграрном секторе еще на один год, а суммы кредитов - в три раза.

По его словам, соответствующие изменения сформировали механизм предоставления кредитных гарантий в аграрной сфере через агентство по аграрному кредитованию и развитию:

"С другой стороны, новый механизм устанавливает верхний лимит по процентной ставке, который применяется к банкам при выдаче кредитов на базе средств AKIA. Агентство предоставляет уполномоченным кредитным организациям средства с применением микрокредитования или другого вида льготного кредитования под два процента годовых, а для микрокредитов под поручительство под 2,5 процента годовых. Максимальный предел годовой процентной ставки, применяемой уполномоченными кредитными организациями к кредитным средствам AKIA, не должен превышать 12 процентов для микрокредитов без определения способа обеспечения исполнения обязательств соответственно, а для других льготных кредитов - 7 процентов. В частности, риски по неработающей части микрокредитов будут частично компенсированы Агентством, что позволит сократить банковские риски и выделить для этой сферы больше финансовых ресурсов".

По мнению аналитика, принятие этих указов в нынешних условиях, в связи с расширением кредитов, выдаваемых в сфере сельского хозяйства, позволило снизить риски банковской системы и обеспечить доступ к финансовым ресурсам предпринимателей, работающих в аграрной сфере: "С другой стороны, внедрение соответствующих механизмов стимулирует сельскохозяйственную отрасль и ее участников, что внесет свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, особенно в период пандемии".