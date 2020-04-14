Предпринимателям, понесшим убытки из-за пандемии коронавируса, оказана финансовая поддержка

Согласно Плану мероприятий, утвержденному Кабинетом министров в рамках исполнения пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана, на 14 апреля в министерство экономики обратились в целом 27 416 налогоплательщиков, пострадавших от пандемии коронавируса COVİD-19, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В том числе для оплаты определенной части зарплат наемных работников обратились 10 914 налогоплательщиков и для получения финансовой поддержки - 16 502 частных (микро) предпринимателей.

Было отмечено, что число наемных работников 10 914 налогоплательщиков составляет 124 510 человек. Государственная налоговая служба при министерстве экономики изучила и утвердила обращения 8 487 налогоплательщиков с наемными работниками численностью 78 068 человек. Эти обращения переданы в министерство финансов для перечисления средств на банковские счета налогоплательщиков.

Объем финансовой поддержки по этой программе составляет 33,78 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусмотрено выплатить на первом этапе, - 16,9 миллиона манатов. До 13 апреля Государственное казначейское агентство при министерстве финансов перечислило 2 636 налогоплательщикам по заработной плате 24 463 наемных работников 5,31 миллиона манатов.

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