В Азербайджане разрабатываются механизмы господдержки в связи с борьбой с коронавирусом

В связи с борьбой против коронавируса в Азербайджане разрабатываются иные механизмы государственной поддержки.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend консультант министра труда и социальной защиты населения Мехти Абдуллаев.

По его словам, в Азербайджане приняты необходимые оперативные меры по сдерживанию распространения коронавирусного заболевания. По поручению главы государства на обеспечение экономической стабильности в стране, решение проблем с занятостью, сохранения стабильности макроэкономического и финансового положения выделено 2,5 млрд манатов: "До этого на устранение ущерба, нанесенного пандемией, распоряжением главы государства было выделено более 1 млрд манатов. Все это нацелено на дальнейшее укрепление социальной защиты населения, улучшение благосостояния граждан-работников временно приостановленных предприятий и безработных.

Абдуллаев напомнил, что в соответствии с Планом мероприятий Кабмина, значительную часть заработной платы более 300 тыс. работников 44 тыс. субъектов предпринимательства оплатит государство: "Также государственная поддержка охватит и более 290 тыс. микро- и частных предпринимателей. В целом, эти программы охватывают около 600 тыс. человек. Всего с сохранением зарплаты обеспечена занятость более 900 тыс. работников по госсектору, и 690 тыс. - по негосударственному сектору. Для социальной защиты безработных предусмотрено создать 50 тыс. оплачиваемых мест общественных работ. Зарегистрированным безработным уже выдается единовременная выплата в 190 манатов".

Он также подчеркнул, что План мероприятий Кабмина предусматривает и то, что государство будет гарантом 60% кредитов в размере 500 млн манатов (примерно 300 млн долларов), которые банки предоставят предпринимателям: "В этом направлении предусматриваются и другие бенефиции. Все эти меры нацелены на оказание поддержки предпринимателям, которые в связи с пандемией столкнулись с трудностями в выплате процентов".