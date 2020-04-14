Азербайджанский танкер "Лачын" попал в ТОП лучших судов мира

Танкер Laçin ("Лачын"), построенный по проектам одесского Морского инженерного бюро (МИБ), попал в число пятидесяти лучших гражданских судов 2019 года по версии Британского Королевского общества корабельных инженеров RINA (Royal Institution of Naval Architects) сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане.

По данным источника, в составленном обществом списке Significant Ship 2019 - суда разного назначения, типа и размеров (от морских круизных лайнеров до супертанкеров). По проектам одесского МИБ построен каспийский танкер-продуктовоз-химовоз Lacin.

Напомним, что судно Lacin построили в Баку по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство". Его закладка состоялась 9 февраля 2017 года, а уже через два года оно было готово для эксплуатации. Длина танкера составляет 141 метр, ширина -16,98 метров, осадка - 4,54м/3,6м. 13 декабря 2019 года в церемонии спуска судна на воду принял участие Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что новые суда, обладающие системой DP-2, позволяющей в суровых погодных условиях безопасно осуществлять погрузочно-разгрузочные операции без причаливания к морским платформам, а также классификационной степенью FiFi-1, дающей возможность принимать первоначальные меры по тушению огня при пожаре на морских объектах, будут оказывать услуги компаниям, занимающимся добычей нефти и газа на Каспии.

Такие суда, имеют важное значение для сохранения ведущей позиции нашей страны на Каспии, расширения деятельности во внешних водах, что позволит устранить зависимость от одного рынка, возрастающей перевозки транзитных грузов через территорию Азербайджана, успешной реализации нефтегазовых проектов. Увеличение количества судов во флоте Азербайджанского Каспийского морского пароходства также важно с точки зрения открытия новых рабочих мест для моряков.