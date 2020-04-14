https://news.day.az/economy/1223702.html Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2020 года (R)
Активы Kapital Bank на 1 апреля 2020 года составили 4,4 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 2,04 миллиарда манатов.
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2020 года (R)
Активы Kapital Bank на 1 апреля 2020 года составили 4,4 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 2,04 миллиарда манатов.
Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 апреля 2020 года составила 3,3 миллиарда манатов.
На 1 апреля 2020 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 470 миллионов манатов, а обычные и привилегированные акции - 225 миллионов манатов.
Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.
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