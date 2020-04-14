Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2020 года (R)

Активы Kapital Bank на 1 апреля 2020 года составили 4,4 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 2,04 миллиарда манатов.



Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 апреля 2020 года составила 3,3 миллиарда манатов.



На 1 апреля 2020 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 470 миллионов манатов, а обычные и привилегированные акции - 225 миллионов манатов.



Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.