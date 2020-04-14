Оставайтесь дома и пользуйтесь выгодными интернет-пакетами Nar!

Nar представляет информацию о своих льготных интернет-пакетах для того, чтобы абоненты, оставшиеся дома в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), постоянно были в контакте со своими близкими и проводили время продуктивно. Заказав различные интернет-пакеты, абоненты Nar могут воспользоваться бесплатным и безлимитным интернетом по ночам, бесплатно общаться по WhatsApp, и, в то же время, получив двойной интернет, могут бесплатно пользоваться социальными сетями.



Интернет-пакеты Nar - самый подходящий выбор продуктивного времяпровождения для абонентов, сидящих дома. Интернет-пакеты различных объемов мобильного оператора, позволяют абонентам бесплатно пользоваться интернетом до конца периода, даже если мегабайты на счету уже закончились. В крупных пакетах "XL", "2XL" и "3XL" - интернет по ночам бесплатный и безлимитный. То есть, во время использования не расходуются мегабайты пакета. В добавок этому, общение по WhatsApp в интернет пакетах бесплатное. Для приобретения дополнительной информации об интернет-пакетах Nar перейдите по ссылке: https://www.nar.az/ru/limitsiz-internet-paketler/



Тариф "CavanNar" предлагающий двойной интернет, позволяет абонентам, как получать больше удовольствия от пользования интернетом будучи дома, так и еще больше пользоваться социальными сетями. Тариф "CavanNar" состоит из двух пакетов. "CavanNar 9" предлагает абонентам 5 GB интернета за оплату в 9 АЗН в месяц, 5GB в социальных сетях и 500 минут звонков внутри тарифа. "CavanNar 6" в свою очередь, за 6 АЗН в месяц предлагает 2 GB интернета, 2GB в социальных сетях и 200 минут звонков внутри тарифа. Получить более подробную информацию о тарифе "CavanNar" можно на странице nar.az.



Помимо этого, Nar предоставил шанс абонентам находящимся в эти дни дома, выиграть призы. Так, абоненты только прошедшие регистрацию в приложении "Nar+" - выполняющем функцию абонентских услуг и позволяющем проще управлять своим счетом, могут получить специальные бонусы. Кампания продлится до 19 апреля. Отметим, что приложение "Nar+" можно загрузить в "AppStore" и "PlayStore".



Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 93 % территории страны (за исключением оккупированных территорий).