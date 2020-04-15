Консорциум TAP AG окажет финансовую помощь Греции, Албании и Италии для борьбы с коронавирусом
Консорциум TAP AG, занимающийся строительством Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, выделит в общей сложности 1,5 миллиона евро Греции, Албании и Италии для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на консорциум, передает Day.Az.
"Для консорциума TAP AG здоровье и безопасность людей на первом месте. Мы также обязуемся вносить вклад в улучшение качества жизни общества в странах, через которые проходит трубопровод ТАР. С этой целью TAP AG предоставит в общей сложности 1,5 миллиона евро для поддержки борьбы служб здравоохранения Греции, Албании и Италии (500 тысяч евро для каждой страны) против пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Управляющий директор TAP AG Лука Скьеппати, чьи слова приводятся в сообщении, сказал, что эта сумма будет направлена на поставки специального больничного оборудования, средств индивидуальной защиты и лекарств.
Скьеппати отметил, что COVID-19 и его воздействие - это сложный вызов для всех.
"Мы в консорциуме внимательно следим за развитием событий и делаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, следуя указаниям органов общественного здравоохранения и применяя широкий спектр мер", - отметил он.
Далее Скьеппати добавил, что TAP AG тесно сотрудничает с органами здравоохранения во всех принимающих странах в целях поддержки усилий по оказанию помощи.
Отметим, что проект ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".
Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.
Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.
Акционерами ТАР AG являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.
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