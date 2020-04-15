Интернет-портал госзакупок интегрирован в единую систему ASAN ödəniş
Интернет-портал госзакупок Азербайджана интегрирован в единую систему ASAN ödəniş ("ASAN оплата"), сообщает Day.Az со ссылкой на портал.
По данным источника, на портале создан "личный кабинет" с целью облегчения различных операций:
- Интеграция единого интернет-портала государственных закупок с простой платежной системой;
- Регистрация, обновление и удаление банковских реквизитов в системе Asan Ödəniş в режиме онлайн организациями-закупщиками;
- Использование банковских реквизитов, зарегистрированных в платежной системе Asan при формировании тендера закупающими организациями;
- Проведение оплаты поставщиками в безналичном порядке через систему Asan Ödəniş своего участия;
- Подготовка инструкций для закупщиков и поставщиков для легкого использования платежной системы;
- Обновление контрактной части и продвижение по конкурсам, созданным на портале;
- Обновление функции поиска в личном кабинете на портале.
В будущем функциональность портала будет еще более расширена в области интеграции различных государственных учреждений в систему. В настоящее время специалисты работают в этом направлении и по окончании технической подготовки учреждения будут интегрированы в систему.
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