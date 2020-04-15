Обновлено программное обеспечение "электронной подписи"
Программное обеспечение "Onlayn imzalayıcı" обновлено. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.
Пользователи "электронной подписи" могут установить его с 20 апреля этого года.
Информация о том, как установить новое программное обеспечение, размещена на портале www.e-imza.az.
Пользователи могут скачать его, перейдя по ссылке http://www.e-imza.az/uploads/software/OnlineSigner.exe, или нажав сюда.
В случае возникновения каких-либо технических проблем, процесс установки может быть выполнен в соответствии с инструкциями.
Отметим, что без установки нового программного обеспечения подтверждение операций "электронной подписью" будет невозможно.
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