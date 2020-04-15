Возможность поддержки от Cartier для женщин-предпринимательниц Азербайджана (R)

Ювелирно-часовой Дом Cartier и компания Global Venture Alliance организуют подготовительный воркшоп к международному конкурсу Cartier Women's Initiative. В воркшопе могут принять участие женщины-предпринимательницы из Азербайджана, которые возглавляют социально значимые коммерческие стартапы.

В рамках тренинга профессиональные бизнес-коучи и представители Cartier помогут наилучшим образом подготовить проект для подачи заявки на международный конкурс Cartier Women's Initiative.

Принять участие в подготовительном воркшопе смогут женщины, чей бизнес соответствует следующим критериям отбора:

- Хотя бы одну из позиций на уровне высшего руководства (президент, генеральный директор или главный исполнительный директор) компании занимает женщина. Она также должна владеть большим пакетом акций;

- Бизнес ориентирован на получение прибыли. Некоммерческие проекты не могут принимать участие в конкурсе;

- Бизнес способствует достижению хотя бы одной из Целей устойчивого развития ООН;

- Бизнес находится на ранних стадиях развития (1-5 лет со дня основания);

- Бизнес приносил прибыль как минимум один год.

До 26 апреля на сайте https://www.cartier.gva.vc можно заполнить форму на участие. Участие бесплатно и открыто для всех компаний, подходящих под критерии отбора.

В финал международного конкурса Cartier Women's Initiative пройдет 21 участница из семи регионов. 7 победительниц получат $100 000 долларов, еще 14 финалисток, занявших вторые и третьи места, получат приз в $30,000. Все финалистки получат стипендию на прохождение шестидневной программы обучения INSEAD Social Entrepreneurship Executive Education Programme и индивидуальную поддержку бизнес-коуча на протяжении года после окончания конкурса.

Cartier Women's Initiative - это ежегодный конкурс бизнес-проектов, который компания Cartier основала совместно с бизнес-школой INSEAD. Цель конкурса - создать условия, в которых каждая женщина, чей бизнес несет социальные изменения, может раскрыть свой потенциал и вывести компанию на новый уровень. Для достижения этих целей Cartier Women's Initiative предоставляет предпринимательницам со всего мира необходимые финансовые, академические и человеческие ресурсы и дает возможность построить бизнес, который станет средством для достижения глобальных целей.

Начиная с 2006 года, когда были вручены первые награды Cartier Women's Initiative, 240 предпринимательниц из 56 стран мира получили поддержку в рамках программы, создано более 6000 рабочих мест и более 80% стартапов до сих пор работают и развиваются. В 2017ом году в финал вышла россиянка Марина Росс, чья компания занимается научно-исследовательской и производственной деятельностью в области нанотехнологий, а продукция выпускается под брендом HYDROP. Впервые заявки на участие от социальных предпринимательниц из Азербайджана были поданы в 2019 году.

В конкурсе участвуют женщины из разных стран, разного возраста, из разных сфер деятельности. Их компании покрывают широкий спектр задач: от повышения финансовой грамотности огромных слоев населения или решения проблем с доступом к чистой воде до создания проектов, направленных на борьбу с раком или болезнью Паркинсона.

"Наша поддержка участницам Cartier Women's Initiative выходит за рамки финансовой помощи. Мы создаем и поддерживаем международное сообщество сильных и ярких женщин - столь разных и, в то же время, объединенных едиными ценностями привнести позитивные изменения в мир. Мы гордимся женщинами, которых объединил конкурс Cartier Women's Initiative, локальными инициативами, которые способствуют развитию мировой экономики и бизнесами, которые в силах нести глобальные изменения", - говорит СЕО и Президент Дома Cartier Сирилл Виньерон.

Подача заявок на 15-ую международную сессию Cartier Women's Initiative начинается в июне 2020г. Финал юбилейного конкурса пройдет в апреле 2021 года в рамках Dubai Expo.

GVA (Global Venture Alliance) - международная компания, реализующая проекты в области корпоративных инноваций, акселерации стартапов и управляющая венчурными фондами. GVA признан World #1 Private Business Accelerator международной ассоциацией UBI Global. Среди корпоративных партнеров GVA компании МТС, PepsiCo, Сбербанк, IKEA и многие другие. Через программы GVA прошли более 1 100 стартапов и 50 крупнейших корпораций из различных отраслей.