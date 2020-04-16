В Азербайджане пересмотрят государственные расходы

Пандемия коронавируса и ситуация на мировом рынке нефти внесли свои коррективы в финансово-экономическую ситуацию в большинстве стран мира.

Как отметил, выступая на состоявшемся во вторник совещании по итогам социально-экономического развития страны в первом квартале 2020 года, Президент Ильхам Алиев, влияние пандемии на экономическое положение неизбежно. В связи с этим глава государства дал поручение правительству пересмотреть государственные расходы и сократить неприоритетные. Кроме того, будет внедрен механизм строжайшего контроля за расходованием средств госбюджета. Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что не будет сокращено государственное финансирование ни одной программы в социальной сфере.

По указанию Президента Ильхама Алиева будут пересмотрены расходы бюджета, и те, что не носят срочного характера, будут перенесены на последующие годы. Будут рассмотрены инвестиционные и текущие расходы, для совершенствования их структуры будут приняты меры, сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

Поручения, данные главой государства, преследуют цель усиления прозрачности в бюджетных расходах и приведения их в соответствие с нынешними вызовами и внешними факторами, отметил он.

"В этом контексте в структуре бюджетных расходов на 2020 год ожидаются изменения. Итоги первых трех месяцев текущего года показали, что поступления в госбюджет превысили прогнозный показатель, а также на 300 млн. манатов оказались больше аналогичного показателя прошлого года. Это говорит о том, что, несмотря на пандемию, поступления в бюджет продолжаются. Конечно, падение мировых цен на нефть и пандемия привели к сокращению валютных поступлений. Но следует учесть, что доля нефтяного сектора в доходах госбюджета этого года обозначена на уровне 56 процентов, а 44 процента доходов будет формироваться за счет ненефтяного сектора. В то же время обязательства Государственного нефтяного фонда перед госбюджетом составляют 84 процента всех поступлений от нефти и 48 процентов от общего объема доходов. В 2020 году трансферты в госбюджет из ГНФАР должны составить 6,7 миллиарда долларов. Учитывая активы Госнефтефонда, трансферт этой суммы не составит никаких проблем", - считает Байрамов.

Тем не менее, подчеркнул он, на фоне глобальных вызовов структура расходов госбюджета требует усовершенствования. Важно также, что никаких изменений в расходах по социальным программам в бюджете 2020 года однозначно не будет. Несмотря на пересмотр расходной части бюджета, в социальных программах, выплатах пенсий и социальных пособий никаких изменений не будет, и в 2020 году все обязательства государства по финансированию социальных программ будут выполнены, сказал Вугар Байрамов, уточнив, что 38,5 процента расходов бюджета этого года составляют отчисления на финансирование социальной сферы.

Лейла Таривердиева