Ибрагим Мамедов: Обсуждается вопрос послаблений по кредитам

В настоящее время обсуждается вопрос послаблений по потребительским кредитам.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает Day.Az.

Он сказал, что заемщиками обычно являются работающие люди: "Правительство также поддерживает этих людей. Этот процесс будет продолжаться. В целом, общественность будет проинформирована в ближайшие дни".