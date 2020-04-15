https://news.day.az/economy/1224247.html Ибрагим Мамедов: Обсуждается вопрос послаблений по кредитам
Ибрагим Мамедов: Обсуждается вопрос послаблений по кредитам
В настоящее время обсуждается вопрос послаблений по потребительским кредитам.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает Day.Az.
Он сказал, что заемщиками обычно являются работающие люди: "Правительство также поддерживает этих людей. Этот процесс будет продолжаться. В целом, общественность будет проинформирована в ближайшие дни".
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