Хорошая новость для пенсионеров

8-10 апреля была осуществлена выплата трудовых пенсий по Баку и Сумгайыту, Абшеронскому району и Нахчыванской Автономной Республике. Сегодня были переведены на банковские счета пенсии по другим городам и районам республики, а также военнослужащих и лиц со специальными званиями.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что пособия, стипендии и компенсации за апрель будут выплачены 20-21 числа, а государственная адресная социальная помощь - 28 числа этого месяца.