Самир Шарифов: На борьбу с коронавирусом и сокращение его негативного влияния на экономику выделено 1,35 млрд манатов

На борьбу с коронавирусом и сокращению его негативного влияния на экономику выделено 1,35 млрд манатов.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на прошедшем под председательством Президента Ильхама Алиева совещании в формате видеоконференции, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года

"Результаты, достигнутые в минувшем году в социально-экономическом развитии нашей страны, ускорение темпов экономического роста и увеличение доходов в условиях низкой инфляции и стабильной национальной валюты сформировали обоснованные ожидания для продолжения этих положительных тенденций и в текущем году. Эти прогнозы полностью оправдали себя в минувшем январе-феврале, показатели поступлений в государственный бюджет в первом квартале текущего года перевыполнены. По линии Государственной налоговой службы Министерства экономики были собраны налоги и пошлины в размере 2 млрд 40 млн манатов, что на 221 млн манатов, или на 12,2 процента больше прогнозного показателя, по линии Государственной таможенной службы были обеспечены таможенные пошлины и налоги на импорт в размере 991 млн манатов, что на 91 млн манатов, или на 10,1 процента больше прогнозного показателя", - сказал Шарифов.

В целом, доходы государственного бюджета в первом квартале 2020 года составили 7 млрд 811 млн манатов, превысив прогнозируемые 5 млрд 748 млн манатов на 35,9 процента, или на 2 млрд 63 млн манатов, отметил он. "А расходы государственного бюджета выполнены в размере 5 млрд 255 млн манатов, или на 100,8 процента против прогноза. В результате в государственном бюджете образовался профицит в размере 2 млрд 556 млн манатов. 1 млрд 793 млн манатов профицита приходятся на долю трансферта из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет сверх прогноза", - подчеркнул министр.

По его словам, что даже без учета суммы превышающего прогноз трансферта, поступившего из Государственного нефтяного фонда, профицит в первом квартале текущего года составил 763 млн манатов.

"Выявление в начале текущего года в Китайской Народной Республике нового вида коронавирусной инфекции (COVİD-19), ее стремительное распространение и превращение в пандемию поставило все без исключения государства мира, в том числе Азербайджанскую Республику, лицом к лицу с неизученной угрозой. Пандемия, нарушив традиционный образ жизни людей, поставила системы здравоохранения даже развитых государств в беспомощное положение перед потоком больных. Кроме того, она парализовала на неопределенное время ряд сфер экономики, сузило глобальное потребление, тем самым нанесла тяжелый урон мировой экономике и торговле, стали появляться первые симптомы глобального экономического кризиса. Наряду с этим, начало торговых трений между некоторыми нефтедобывающими странами привело к резкому снижению доходов нашей страны в иностранной валюте, ухудшению платежного баланса, что мы наблюдаем именно в экономических показателях марта", - добавил Шарифов.

По его словам, в условиях этих нестандартных шоков иностранного происхождения ставшие примером для ряда государств превентивные и решительные меры, предпринимаемые Президентом Азербайджанской Республики, направлены на снижение скорости распространения вируса в нашей стране, повышение возможностей системы здравоохранения в борьбе с инфекцией и тем самым на защиту жизни людей. Для выполнение решений мобилизованы необходимые кадровые, административные и финансовые ресурсы.

"В соответствии с поручениями главы государства была произведена переоценка приоритетности расходов, в рамках существующего бюджетного законодательства первоначально за счет сокращения ряда расходов и изменения их назначения, а также из резервного фонда Президента и других резервных источников на финансирование мер по борьбе с коронавирусом и сокращению его негативного влияния на экономику из государственного бюджета были выделены средства в размере 1 млрд 350 млн манатов. 350 млн манатов из этих средств направлены на незамедлительное приобретение ряда необходимых медицинских принадлежностей и оборудования, выплату специальных надбавок и пособий медицинским работникам государственных и частных медицинских учреждений, привлеченным добровольцам, а также на расширение дезинфекционных работ в стране и на финансирование других медицинских потребностей", - сказал министр.

Шарифов отметил, что наряду с этим, Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 19 марта на основе предложений, представленных рабочими группами, созданными с целью подготовки предложений по снижению негативного воздействия пандемии на занятость, предпринимателей и экономику, для финансирования вопросов, вытекающих из Плана мероприятий, утвержденного Кабинетом Министров Азербайджанской Республики, из государственного бюджета были выделены средства в размере 1 млрд манатов и уже началось финансирование этих средств. "Мобилизацией государственных фондов и других финансовых средств общий финансовый пакет поддержки превысил 2,5 млрд манатов. Министерству труда и социальной защиты населения уже открыто финансирование для мер по занятости, в то же время осуществляются меры по финансовой поддержке предпринимателей посредством Фонда развития предпринимательства Министерства экономики. Кроме того, хотел бы отметить, что осуществляются соответствующие мероприятия по открытию финансирования посредством Ипотечного фонда.

Уважаемый господин Президент, хотел бы отметить, что по Вашему поручению Кабинету Министров представлены определенные предложения, связанные с сокращением некоторых расходов в государственном бюджете, об этом Вам доложено. Будут предприняты соответствующие шаги по исполнению Ваших поручений, данных на сегодняшнем совещании, о чем Вам будет доложено.

Господин Президент, в заключение своего выступления хочу выразить уверенность в том, что благодаря Вашим настойчивым усилиям и усилиям Первого вице-президента наша страна преодолеет эти трудные дни, вновь продолжит свой путь развития", - добавил Самир Шарифов.