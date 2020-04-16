Международный Банк Азербайджана сохраняет финансовую стабильность (R)

Международный Банк Азербайджана обнародовал финансовые результаты своей деятельности по итогам первого квартала 2020 года. По состоянию на 31 марта 2020 года активы банка составили 8,9 миллиарда манатов, кредиты клиентам 2,4 миллиарда манатов, а депозитный портфель 5,6 миллиардов манатов.

За квартал крупным корпоративным клиентам, а также малым и средним предпринимателям банком было предоставлено кредитов и гарантий на сумму до 120 миллионов манатов. Банк завершил первый квартал с операционной прибылью в 76 миллионов манатов.

По итогам первого квартала коэффициент достаточности капитала первого уровня банка составил 33,33%, а коэффициент достаточности совокупного капитала - 32,88%. Таким образом, коэффициенты достаточности капитала Банка значительно выше норм, установленных регулятором.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.