Азербайджан имеет все возможности финансово помочь бизнесу.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал известный украинский экономист, эксперт Александр Охрименко.

По его словам, это хорошо, что руководство Азербайджана приняло целую комплексную программу финансовой помощи и населению и бизнесу во время эпидемии коронавируса: "Финансовая поддержка со стороны государства лицам, которые вынуждены находиться дома во время карантина, снимает болезненный вопрос оплаты труда. Понятно, что во время карантина большое количество предприятий не может нормально работать и как результат не может платить зарплату. А людям тяжело находиться дома понимая, что им не будут платить зарплату. Поэтому решение руководства Азербайджана выплатить финансовую помощь 304 тысячам наёмным работникам и 44 тысячам субъектам предпринимательской деятельности должна успокоить азербайджанцев и дать им возможность спокойно находиться в условиях карантина".

Эксперт отметил, что бизнес, в особенности мелкий и средний, за время карантина понес некоторые убытки, и поэтому льготные кредиты, налоговые каникулы, которые руководство Азербайджана предложило бизнесу должны смягчить экономический удар и спасти азербайджанских бизнесменов от разорения.

Он считает, что поддержка государства наиболее социально незащищенным слоям населения очень важна в условиях карантина: "Они, как правило, наиболее уязвимы во время кризиса. Одновременно, этот факт говорит о роли государства в деле помощи азербайджанцам, которые находятся в социально уязвимой категории, пережить кризис и найти возможность адаптироваться к новым условиям жизни после коронавируса".

Согласно мнению эксперта, теперь от населения Азербайджана власти ждут, что они с пониманием отнесутся к вынужденной норме карантина и переживут эпидемию коронавируса спокойно и с пониманием того, что это стихийное бедствие, но не критическое" "Эпидемия закончится, и будут более благоприятные условия для жизни. А сейчас нужно соблюдать простые, но понятные требования медицинского характера, чтобы не заболеть и не заболели родные. Придут еще лучшие времена после эпидемии коронавируса".