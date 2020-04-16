В Азербайджане 120 тысячам граждан выплачены единовременные выплаты в размере 190 манатов

В Азербайджане была осуществлена выплата каждому из лиц, получивших статус безработного до первого апреля текущего года, и имеющих право на получение единовременной выплаты в размере 190 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий отделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.

По его словам, уже началось осуществление выплат и лицам, зарегистрированным с первого апреля.

"Первая выплата была осуществлена вчера. В целом, 120 тысячам граждан выплачены более 25 миллионов манатов. В зависимости от количества обработанных заявок, 15-20 тысяч выплат осуществляется каждый день",- отметил он.

Напомним, что в плане мероприятий, утвержденном Кабинетом министров, предусматривается единовременная выплата лицам, зарегистрированным в качестве безработных, в апреле-мае в размере прожиточного минимума (190 манатов) за каждый месяц.

Единовременная выплата применяется не только к безработным, зарегистрированным в центрах занятости, но и к тем, кто подал заявку на этот статус в период применения специального карантинного режима.