Агентство по развитию МСБ Азербайджана информирует предпринимателей, пострадавших от пандемии, о господдержке

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана организовало онлайн-просветительское мероприятие о механизме оказания финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям, работающим в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках онлайн-мероприятия представители Государственной налоговой службы при министерстве экономики и Агентства по развитию МСБ проинформировали индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии, о финансовой поддержке и порядке обращения через личный кабинет в Налоговом интернет-управлении, и ответили на интересующие предпринимателей вопросы.

Онлайн-мероприятие транслировалось на странице Агентства по развитию МСБ в Facebook.

Отметим, что Агентство по развитию МСБ проводит онлайн-просветительские курсы о механизмах оказания финансовой поддержки предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим от пандемии. Так, 15 апреля на онлайн-мероприятии, организованном для оказания финансовой поддержки наемным работникам, были задействованы более 3200 субъектов предпринимательства, действующих в Баку и регионах страны.