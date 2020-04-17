В Азербайджане выросли капиталовложения в сферу социально-экономического развития

На развитие социально-экономической сферы Азербайджана в январе-марте 2020 году в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 2,9 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

2021,0 миллиона манатов или 69,0 процента использованных средств было потрачено на производственные площади, 619,7 миллиона манатов (21,1 процента) - зоны обслуживания и 288,7 миллиона манатов (9,9 процента) - на строительство домов. 1703,5 миллиона манатов или 58,2 процента средств, направленных в основной капитал, составили внутренние фонды. 1684,3 миллиона манатов или 57,5 ​​процента средств, направленных в основной капитал, были потрачены непосредственно на строительно-монтажные работы.

При этом, около 69 процентов от всех инвестиций в размере 2,02 миллиарда манатов, было потрачено на производство товаров, 21,1 процента - на услуги в объеме 619,7 миллиона манатов и 9,9 процента - на строительство жилых домов в объеме 288,7 миллиона манатов.

В общей стоимости капитальных вложений предприятия и организации обеспечили 66,9 процента, на бюджетные средства пришлось 17,7 процента, внебюджетные средства - восемь процентов, частные средства - 6,4 процента, банковские кредиты - 4,5 процента, прочие средства - 2,7 процента.