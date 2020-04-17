В вагонном депо «Шярг» завершен ремонт ряда вагонов

Для обеспечения бесперебойного процесса грузоперевозок железнодорожным транспортом в Азербайджане, необходим своевременный текущий и деповской ремонт грузовых вагонов, который был проведен в вагонном депо "Шярг" в поселке Алят, действующем в составе ООО ADY Express.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в компании.

По данным источника, за первый квартал 2020 года был осуществлен текущий и деповской ремонт 202 грузовых вагонов в вагонном депо "Шярг", среди которых 94 цистерны, 42 полувагона, 4 крытых вагона, 51 рефрижератор и 11 платформ. Работы продолжаются во всех цехах депо в штатном режиме. Непрерывный производственный процесс позволяет своевременно завершить ремонтные работы грузовых вагонов и использовать их при перевозке грузов.

В целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) согласно поручению Президента Ильхама Алиева и в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров ADY Express ввел специальный режим на территории депо для продолжения работы. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности работников депо. В нем установлен сменный режим работы, регулярно проводится дезинфекция, а работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Отметим, что вагонное депо "Шярг", расположенное в Аляте, вошло в состав ООО ADY Express в апреле 2018 года, и с того дня здесь начался процесс обновления. Параллельно с этим осуществляется технологический процесс и продолжаются вагоноремонтные работы.