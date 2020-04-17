Обнародована статистика по ремонту судов ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство"

В прошлом году ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) на судоремонтном заводе Bibiheybət ("Биби-Эйбат") отремонтировало 73 судна различного назначения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ЗАО.

По данным источника, 20 судов прошли капитальный ремонт, 43 - докование, 9 - текущий ремонт и один был направлен на завод по аварийным причинам. 67 из них входят в состав морского транспортного флота ASCO, 2 принадлежат Каспийскому морскому нефтяному флоту, 2 - сторонним организациям.

Ремонтные работы были проведены в соответствии с требованиями Международной конвенции с участием высококвалифицированных специалистов ASCO.

ASCO предоставляет широкий спектр высокопрофессиональных услуг по ремонту судов и морской инженерии. Основное направление деятельности как завода по ремонту и строительству судов Bibiheybət, так и судоремонтного завода Zığ состоит в ремонте судов и технического оборудования, принадлежащих ASCO и другим организациям, и изготовлении различных видов запасных частей на заказ.

Напомним, что помимо этого, в прошлом году ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на судоремонтном и строительном заводе Zığ отремонтировало еще 55 судов различного назначения.