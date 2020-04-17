Азербайджан снял ряд ограничений на импорт продукции животного происхождения

Всемирная организация по охране здоровья животных распространила информацию об устранении угрозы, связанной с особо опасными заболеваниями, выявленными у различных видов животных в ряде стран мира. Об этом сообщили в пятницу Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, передает Day.Az.

Также завершился срок, который следует переждать после этого, и соответствующий "статус о здоровье" касательно ряда стран был восстановлен. В результате возникла необходимость в пересмотре ограничений, введенных на импорт скота и продукции животного происхождения из различных стран.

"В связи с этим было решено отменить ряд ограничений, введенных соответствующими решениями Агентства в сфере ветеринарии. Так, исходя из официальной информации Всемирной организации по охране здоровья животных, были устранены ограничения на импорт скота и продукции животного происхождения из различных стран, введенные из-за высокопатогенного птичьего гриппа, болезни Ньюкасла, нодулярного дерматита, ящура, "цветочной болезни" мелкого рогатого скота и блютанга. Субъекты предпринимательства, а также соответствующие ветеринарные органы других стран были проинформированы о принятом решении. Агентство пищевой безопасности обратилось в Государственный таможенный комитет для осуществления соответствующих мероприятий", - говорится в сообщении.