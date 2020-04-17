SOCAR произвела очередные процентные выплаты по облигациям

Облигации SOCAR, которые стали наиболее привлекательными и альтернативными ценными бумагами для вложений наших граждан и инвесторов, в результате 14-й по счету процентной выплаты, состоявшейся 17 апреля, в очередной раз принесли владельцам доход в размере 1,25 миллиона долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Capital, передает Day.Az.

Согласно сообщению, общий доход владельцев облигаций вырос до 17,5 миллиона долларов.

Согласно данным, ежеквартальная выплата процентов по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью в одну тысячу долларов, сроком погашения в пять лет и годовой доходностью в пять процентов, переведена на счета владельцев облигаций.

Объем операций на вторичном рынке по облигациям достиг 190 миллионов долларов, количество сделок превысило две тысячи, чем и объясняется высокий спрос на них. Это самый продаваемый корпоративный финансовый инструмент на Бакинской фондовой бирже. Операции REPO с облигациями составили 34 миллиона долларов США.

Владельцы облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит посредством REPO-операций на выгодных условиях, а также привлечь манатный кредит по 15-16 процентной ставке, заложив облигации в соответствующем банке. В этом случае владельцы облигаций не теряют 5 процентов своих доходов, а фактическая процентная ставка по полученному ими кредиту снижается до 9-10 процентов.

Следующая выплата процентов по облигациям SOCAR, которые можно приобрести через сервисные центры ASAN 1 и 5, состоится 17 июля 2020 года. Для получения дополнительной информации следует обращаться в службу поддержки инвесторов - * 19 99.