Рашад Мирзаев: «Компании, которые понимают новые вызовы в области управления бизнесом, найдут новые способы развития»

В условиях пандемии, которая держит мир в напряжении с начала 2020 года, возрастает роль людей и компаний, которые вносят свой вклад в решении проблем, возникших в связи с объявлением чрезвычайной ситуации во всем мире.

Рашад Мирзаев является основателем и генеральным директором ATL Group. Помимо развития собственного бизнеса, он также оказывает содействие развитию других коммерческих организаций. Современный метод ведения дел, а также инновационные ИТ-решения являются основными принципами его подхода к управлению бизнесом.

- Периоды кризиса на протяжении истории также открывали и возможности для перемен. Оптимистичны ли вы в том, что, когда завершится нынешний кризис, удастся восстановить экономики стран?

- Пандемия преподаст нам ценный урок, прежде всего о том, как глобальная система здравоохранения терпит неудачу почти в каждой стране, где число заболевших превышает несколько тысяч. Кроме того, мы находимся на пороге большой рецессии, по сравнению с которой рецессия 2008 года покажется нам небольшой встряской.

Очевидно, что в настоящее время весь мир сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами не только на финансовых рынках, но и в повседневной жизни. Нашей главной целью является обеспечение благополучия наших семей, друзей, клиентов и коллег. К сожалению, риски для нашего коллективного и индивидуального благосостояния не ограничиваются только кризисом в области здравоохранения. Речь идет о беспрецедентных потрясениях на экономическом и финансовом рынках, которые могут оказаться более экстремальными, чем глобальный финансовый кризис в 2008 году, и более разрушительными, чем любой предыдущий шок в послевоенную эпоху.

Многие страны, регионы и континенты находятся в экономическом тупике. Даже самые передовые экономические модели не в состоянии полностью определить масштаб потерь вследствие того, что люди по всему миру не могут покинуть свои дома, чтобы пойти на работу или просто сходить в магазин, ресторан, кино, посетить спортивные мероприятия, отправиться в отпуск или куда-либо еще в течение нескольких месяцев подряд. Это - беспрецедентные масштабные потрясения для мировой экономики, которые могут отразиться на экономических показателях последующего периода.

Однако, как правило, травмы, независимо от их величин, создают механизм выживания для будущих подобных случаев, для более оперативной и эффективной реакции. История показывает, что человечество извлекло множество уроков, сталкиваясь с большим количеством катастроф. Поэтому я весьма оптимистичен в том, что в дальнейшем извлеченные уроки будут применяться во многих странах.

- Какие шаги вы предпринимаете сегодня для компании с целью снижения рисков, связанных с коронавирусом? Каков ваш план действий, чтобы быть частью решения, а не частью проблемы? Какие возможности существуют для вас и компании в ситуации пандемии?

- Компании, которые успешно исследуют и используют имеющиеся возможности, ищут новые инновации, одновременно учитывая все риски, именуются "компаниями-амбидекстрами". Эти компании могут учитывать прошлые успехи в процессе производства и выпуска продукции, одновременно не упуская новые возможности. Создание "компаний-амбидекстров", которые: 1) управляют снижением рисков и 2) фокусируются на оценивании возможностей, требует системы для выявления, управления, мониторинга как рисков, так и возможностей в рамках существующей структуры управления.

Мы, как ATL, стараемся извлечь выгоду из сильных сторон нашей компании и следим за тем, чтобы предоставить нашим клиентам непрерывные услуги.

ATL внедрила функцию удаленной работы с 2019 года, поэтому теперь мы сосредоточены на том, чтобы помочь нашим клиентам сделать их онлайн/ удаленную работу возможной.

ATL не произвела никаких сокращений сотрудников или заработных плат в марте и апреле. Кроме того, мы обеспечиваем каждого нашего сотрудника полной медицинской страховкой.

Напомню, что ATL Group состоит из нескольких компаний. Две из них - ATL Tech и ATL Academy - прилагают серьезные усилия, чтобы стать частью решения. Прежде всего, ATL Academy (которая специализируется на курсах по IT и разработке программного обеспечения) предоставляет бесплатные онлайн-курсы, еженедельные презентации продуктов, заниженные цены на текущие курсы. Основываясь на опыте ATL Tech, все действия в настоящее время ведутся онлайн.

Что касается ATL Tech, то это крупнейшая компания по разработке программного обеспечения в стране, и она успешно работает с 2013 года. Отмечу, что разработанные нами программные обеспечения в настоящее время используют call-центры 101, 102 и 112, они работают на основе нашего программного обеспечения под названием K3, принимающего тысячи звонков в день, миллионы звонков в год, делая жизнь наших граждан лучше. Однако в данной ситуации мы понимаем, что 103 (служба скорой помощи) очень перегружена, и хотели бы предложить K3 для 103, так как это программное обеспечение соответствует всем международным стандартам и обеспечивает весь процесс - от приема звонков до предоставления отчетов, а также создает возможности для хранения всей информации. В эти трудные времена мы хотим оказать содействие нашим соотечественникам и правительству. Соответствующие чиновники, связанные со службой 103, могут связаться с ATL Tech в любое время.

Более того, мы также хотели бы поддержать частный сектор, поскольку сами сталкиваемся с серьезными проблемами и знаем, как трудно справиться с последствиями, вызванными COVID-19. В связи с этим я хотел бы сделать следующее объявление. ATL Tech предлагает еще одно программное решение для Call-центров, которое называется Instacall. Это программное обеспечение позволяет компаниям направлять свою клиентскую базу в Call-центр и предоставляет полную отчетность. Оба решения - K3 и Instacall - способны полностью работать удаленно. Поэтому клиенты Instacall обычно платят нам на ежемесячной основе, а именно - на основе подписки. ATL Tech предлагает для любой компании, желающей полностью модернизировать свой Call-центр, бесплатно пользоваться Instacall в течение 2-х месяцев. Я призываю компании пищевой и медицинской промышленности рассмотреть это предложение в связи с высоким спросом на их услуги. #вместемысильнее. Что касается последней части вопроса, то я хотел бы сказать, что COVID-19 - это разрушительная сила, которая будет сметать многие предприятия на своем пути, однако компании, которые понимают новые вызовы в области управления бизнесом, особенно те, которые занимаются технологиями и электронной коммерцией, найдут новые способы для развития, процветания, а также обеспечения прибыльности в долгосрочной перспективе.

- Какие предпринимаются сегодня шаги, чтобы наилучшим образом позиционировать вашу компанию и максимально выгодно обслуживать ваших клиентов в нынешней ситуации? ​

- Я хотел бы поделиться опытом ATL Consulting. АTL Consulting специализируется на поддержке бизнеса в области маркетингового консалтинга. Компания имеет разнообразное портфолио клиентов и профессионалов высокого уровня в цифровом маркетинге. Каждое утро в 9 часов ATL Consulting проводит сорокаминутное совещание в режиме online, после чего проводятся онлайн-встречи с клиентами. Внутренняя коммуникация в ATL увеличилась в связи с СOVID-19. Все социальные сообщения настроены на "режим пандемии". Мы поддерживаем решения Всемирной организации здравоохранения и правительства страны о социальном дистанцировании, самоизоляции, соблюдении мер безопасности и правил гигиены.

Мы призываем наших клиентов переходить на живые мероприятия и вебинары, чтобы обучать людей, оставляя их вовлеченными в эти скучные дни самоизоляции.

Кроме того, одно из направлений деятельности, которое обеспечивает ATL Consulting, а именно - платформа для встреч #expertech - проводит все свои мероприятия в онлайн-режиме. Expertech - это техническая платформа для организации встреч, которая нацелена на передачу информации и знаний обществу путем приглашения гостей, представителей ведущих международных и местных организаций. Все онлайн- и оффлайн-мероприятия Expertech полностью бесплатны для участников. Это - еще один шаг к позитивному вкладу для общества и народа. У нас в гостях были руководители и представители таких компаний, как Google, OpenGov, Opensource, Delta Telecom и т.д. Мы надеемся, что в будущем сможем расширить горизонты expertech, как на местном, так и на международном уровне.

И наконец, как только началась пандемия COVID-19, мы обратились ко всем нашим клиентам, выразив готовность поддержать их. Cреди них такие компании, как Bravo, Pashabank, IBAR, Unibank, Millikart, Azericard и др.

- Какое влияние, по вашему мнению, окажет этот кризис на мировой рынок труда?

- Выступая недавно на видеоконференции в Женеве, генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер отметил, что в начале года, до вспышки COVID-19, общее число безработных по всему миру достигло 190 миллионов человек.

По его словам, столкнувшись с шоком в связи с пандемией вируса, стало очевидно, что рынок труда переживает беспрецедентное падение из-за последствий и мер, предпринятых для борьбы с коронавирусом. По прогнозам различных организаций, безработица в США может достигнуть 47 миллионов человек. Пищевая промышленность и отельный бизнес - 144 миллиона человек; розничная и оптовая торговля - 482 миллиона; услуги по бизнесу и администрированию - 157 миллионов; промышленность - 463 млн - это сферы, которые столкнулись с наиболее серьезными последствиями в связи с распространением вируса, а также снижением производства.

"В совокупности это составляют 37,5% мировой занятости, и именно здесь воздействие пандемии ощущается наиболее остро", - добавил директор МОТ.

В последнем докладе МОТ говорится, что неважно, где и на какие секторы кризис оказывает существенное влияние, в конечном счете он скажется на мировой экономике в целом. Необходимо оказать неотложную помощь экономически жизнеспособным предприятиям, сферам, серьезно пострадавшим от последствий пандемии в развивающихся странах.

Меры должны быть направлены на оказание неотложной помощи работникам и предприятиям в целях защиты средств к существованию и экономически жизнеспособным предприятиям, особенно в сильно пострадавших секторах и развивающихся странах.

Дополнительную обеспокоенность вызывает тот факт, что в странах с низким и средним уровнем дохода населения в наиболее пострадавших отраслях и службах высока доля работников с низкой заработной платой, которые работают нелегально и имеют ограниченный доступ к медицинским услугам и государственному социальному обеспечению.

"Без осуществления надлежащих политических мер есть большая вероятность того, что работники столкнутся с высоким риском оказаться в категории бедных людей и будут сталкиваться с большими трудностями в процессе восстановления", - говорится в последнем докладе МОТ о ситуации.

Подчеркивается, что около двух миллиардов человек работают нелегально, большинство из которых - жители развивающихся стран, и десятки миллионов нелегальных работников уже пострадали от последствий COVID-19.

Кроме того, в городах работающие в секторах строительства, ресторанного бизнеса, транспорта и т.д. не только несут высокий риск заражения, но и режим карантина напрямую влияет на их стабильные доходы.

МОТ указала, что Индия, где также распространился вирус, в настоящее время сталкивается с еще большими проблемами, связанными с обнищанием населения, поскольку 90% людей (400 миллионов рабочих) работают нелегально.

По мнению специалистов МОТ, нынешние меры по самоизоляции оказали существенное влияние на этих работников, вынудив многих из них вернуться в сельские районы. Уровень неформальной занятости в Бразилии и Нигерии такой же, как в Индии, и они тоже сталкиваются с подобными рисками.

Очевидно, что мы станем свидетелями одного из самого массового уровня безработицы в истории.