Развитие аграрного сектора в Азербайджане послужит повышению продовольственной безопасности

По решению Кабинета министров в Азербайджане утверждена "Инструкция по передвижению лиц, работающих в сельскохозяйственной сфере".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн.

По его словам, данное руководство устанавливает правила, касающиеся действий лиц, занимающихся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции в период особого карантинного режима. Следовательно в аграрном секторе ведется работа по обеспечению непрерывности производства продукции.

"Также, согласно Распоряжению главы государства, важное значение имеет выделение Агентству аграрного кредитования и развития 30 миллионов манатов для выдачи беспроцентных микрокредитов в аграрном секторе. Они будут направлены на покрытие производственных расходов и потребностей производителей сельскохозпродукции в условиях пандемии и в последующий период", - сказал он.

Рамиль Гусейн подчеркнул, что в условиях пандемии или каких-либо чрезвычайных ситуаций создание Государственного зернового фонда является своевременным решением для обеспечения продовольственной безопасности. С другой стороны, Азербайджан также импортирует часть продовольственной пшеницы из России и Казахстана. Что касается картофеля, то имеющихся ресурсов нашей страны вполне достаточно для удовлетворения спроса. Ситуации с производством лука и других овощей также находится под контролем.

"Объем фактических запасов сахара в нашей стране, согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана, равен 395 тысяч тонн, что свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы проблем с оплатой внутреннего потребления не будет", - сказал он.

Рамиль Гусейн отметил, что в январе-феврале 2020 года в нашу страну было импортировано 7,86 тысяч тонн риса. В настоящее время объем запасов риса достаточен для удовлетворения спроса примерно на пять месяцев. А с мясом и молочными продуктами удовлетворение спроса обеспечивается в основном за счет местного производства. Ведется работа и по обеспечению населения другими продуктами питания. В рамках Плана мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса" будет рассмотрен вопрос о досрочном освобождении от НДС импорта некоторых видов продукции, необходимых для продовольственных и медицинских нужд населения.

По его словам, создание комиссии по обеспечению эффективного использования водных ресурсов с целью обеспечения эффективного использования водных ресурсов внесет вклад в развитие сельского хозяйства.

Подводя итог, он сказал, что выбор развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в качестве основного приоритета экономической политики государства послужит росту местного производства и повышению уровня продовольственной безопасности и уровню импортозамещения.