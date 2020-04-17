Эльшад Мамедов: Очень важно, что даже в нынешних условиях Президент Ильхам Алиев дал жесткое указание не сокращать социальные программы

Позитивная динамика начала 2020 года - это результат той динамики, которая наблюдалась в 2019 году, когда экономический рост в Азербайджане начал усиливаться.

Об этом сказал Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

Первые два месяца 2020 года дали еще более опережающий прирост, но затем на экономическое развитие наложились три очень негативных внешних шоковых фактора, отметил экономист.

"Это структурный кризис в мировой экономике, пандемия коронавируса и ее влияние на экономику и падение мировых цен на нефть. Экономика не могла избежать влияния этих факторов. И по третьему месяцу года мы можем отметить, что, безусловно, та позитивная динамика, что была в первые два месяца, пошла по более негативному сценарию. Мы не можем говорить о существенном приросте национальной экономики. Но вместе с тем, спад по итогам первого квартала не наблюдался. На сегодняшний день государство выполняет все свои обязательства по бюджету. На валютном рынке тоже сложилась ситуация, при которой в среднесрочной перспективе каких-то эксцессов не ожидается. Нет никаких проблем и по социальным выплатам. В целом, на сегодняшний день экономика действует управляемо, и это в условиях очень высокой волатильности на мировом рынке, безусловно, позитивный фактор", - подчеркнул Эльшад Мамедов.

Наш собеседник напомнил, что в МВФ и ВБ за помощью обратилось более 150 стран, но среди них Азербайджана нет. Это вполне объяснимо. Азербайджан обладает по масштабам своей экономики достаточно мощными суверенными золотовалютными резервами и экономическим потенциалом. Кроме того, достигнутая социально-политическая и экономическая стабильность создает своеобразный фундамент для того, чтобы управляемость экономикой осуществлялась автономно, в независимом режиме, подчеркнул Мамедов. По его словам, Азербайджан на сегодняшний день с точки зрения выполнения основных инвестиционных, социальных проектов не зависит от международных финансовых структур. Это очень важно, так как в современных условиях негативные факторы прибегания к внешним заимствованиям очень существенны.

Президент Ильхам Алиев абсолютно прав, говоря о необходимости и дальше сокращать объем внешнего долга, отметил экономист. Правоту этой позиции еще раз доказала ситуация, сложившаяся в связи с пандемией и карантином, продемонстрировавшая наличие у Азербайджана собственных возможностей для решения возникших проблем.

"В существующих, уже сформировавшихся форс-мажорных обстоятельствах нам нужно будет корректировать экономическую политику, в том числе бюджетные расходы. Ситуация достаточно сложная. С точки зрения бюджетных расходов необходимо будет прибегнуть к коррекции. И здесь следует подчеркнуть два момента.

Во-первых, на недавнем совещании по итогам первого квартала глава государства отметил, что по социальным расходам никаких сокращений быть не должно. Это очень важно. Во-вторых, он отметил, что сокращения будут касаться расходов на административные расходы и аппарат управления, что абсолютно оправдано, а также на инвестиционные расходы. Но тут коррекции в сторону уменьшения будут незначительны и будут компенсироваться за счет частных инвестиций. В этой связи Президент Ильхам Алиев дал поручение министерству экономики стимулировать прирост инвестиций со стороны частного сектора. Это очень важно, так как в условиях рыночной экономики опираться только на государственные вложения неправильно. Это дестимулирует экономику. С другой стороны, если государство берет эти ресурсы с помощью фискальных сборов с внутреннего рынка, а потом вновь ивестирует, то получается игра с нулевой суммой.

Расходы, связанные с форс-мажорной ситуаций, увеличиваются. 3 миллиарда манатов, думаю, - это не конечная сумма. Расходы будут расти, и для их покрытия нужно выискивать новые источники доходов и финансирования дефицита бюджета. Дефицитный бюджет для стимулирования экономики - это абсолютно оправданная мера, но им надо правильно управлять. В этой связи большое значение приобретает опыт касательно борьбы с теневой экономикой. За прошлый год и первые месяцы этого года уже есть ощутимые результаты борьбы с тенью. Думаю, эта политика продолжится в еще более последовательном формате", - сказал профессор UNEC.

С точки зрения пополнения бюджета методы налогового стимулирования, фискального стимулирования, несомненно, очень продуктивны, считает Эльшад Мамедов. Кроме того, не надо забывать, что увеличение социальных расходов - это еще и повышение платежеспособности населения на внутреннем рынке, что, в свою очередь, дает больше возможности для привлечения средств в государственный бюджет.

Таким образом, Президент Азербайджана дал четкие и конкретные указания для достижения этой цели. Теперь все будет зависеть от эффективности действий экономического блока правительства и Центрального банка, подчеркнул азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева