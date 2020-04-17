Минтруда Азербайджана внесло ясность в вопрос регистрации безработных

Для регистрации в качестве безработного с целью получения единовременный выплаты в размере 190 манатов от гражданина не требуется, чтобы номер телефона был на его имя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.

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