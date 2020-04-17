Минэкономики Азербайджана обнародовало механизм получения финансовой поддержки для предпринимателей

В Азербайджане на сегодняшний день около 15,5 тысячи юридических лиц и более 21 тысяча индивидуальных предпринимателей подали заявки на получение финансовой поддержки, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство экономики

Как известно, государство осуществляет комплекс мер по оказанию финансовой поддержки пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19) индивидуальным предпринимателям.

Министерство экономики обнародовало механизм получения финансовой поддержки. В настоящее время тысячи индивидуальных предпринимателей и налогоплательщиков каждый день подают заявки на использование обеих программ.

Финансовая поддержка налогоплательщиков осуществляется Налоговым интернет-управлением через существующие электронные кабинеты, на основании представленных ими обращений. Главным условием механизма получения финансовой поддержки является то, что для того, чтобы воспользоваться этой программой, налогоплательщики должны обращаться онлайн через свои личные кабинеты, доступные в Налоговом интернет-управлении.

После рассмотрения обращений, определенная часть заработной платы и соответствующих ей взносов социального страхования, которые должны быть выплачены работникам заявителей в кратчайшие сроки, перечисляется на банковские счета предпринимателей. Определенная часть заработной платы наемных работников будет выплачиваться поэтапно, в течение двух месяцев с разделением суммы на две равные части. Если часть работников, работающих на предприятии, получает зарплату выше среднемесячной, то государственная поддержка им рассчитывается в рамках среднемесячной заработной платы.

Согласно программе государственной поддержки, средства, выплачиваемые предпринимателям, должны использоваться только по назначению, то есть для оплаты труда работников.

Одним из основных условий программы поддержки, особенно связанной с индивидуальными (микро) предпринимателями, при оказании финансовой поддержки является наличие и активизация банковского счета юридических лиц и предпринимателей. Банковский счет предпринимателя, желающего получить финансовую поддержку, должен быть активным, так как средства, выделенные из госбюджета, перечисляются исключительно на банковские счета предпринимателей. Налогоплательщики, не имеющие банковского счета, должны направить заявку на получение свидетельства об открытии счета-дубликата. Открытие счета в выбранном предпринимателем банке осуществляется в кратчайшие сроки после принятия заявления. После этого предприниматель может отправить заявку на финансовую поддержку.

В некоторых случаях у предпринимателя, не имеющего банковского счета, на момент обращения возникает задолженность по налогам и социальному страхованию. В обычных случаях до тех пор, пока предприниматель не погасит долг, ему не предоставляется право на открытие банковского счета. Но с учетом существующих условий были сделаны определенные уступки. Так, в таких случаях предприниматель должен подать заявление в свободной форме с целью снятия ограничения. В случае удовлетворения обращения, предприниматель может подать заявку на открытие банковского счета после снятия ограничения на получение свидетельства-дубликата.