В Азербайджане перечислена единовременная выплата еще для 25 тыс. безработных

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило в банковские филиалы и почтовые отделения единовременную выплату еще для 25 тысяч лиц, зарегистрированных в качестве безработных.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, соответствующие уведомления будут отправлены в виде СМС на сотовые телефонные номера, указанные при регистрации.

После получения разрешения, чтобы выйти из дома, эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО "Азерпочт", в соответствии с указаниями в сообщении.

Процесс начался девятого апреля и продолжается ежедневно. За прошедшие шесть дней министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы средства для 165 тысяч безработных.

Средства будут перечисляться и в последующие дни.