До сегодняшнего дня 165 тыс. безработных получили единовременную выплату

Продолжается выплата единовременного пособия в размере минимального прожиточного минимума 190 манатов безработным, малоимущим гражданам, неформально работающим лицам, потерявшим работу в связи с введением особого карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, зона охвата программы единовременной выплаты, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, увеличена в 3 раза и программа будет охватывать 600 тыс. человек.. Согласно утвержденным 7 апреля правилам, выплаты начаты в короткое время - в течение двух дней. Всего за 9-18 апреля выплаты произведены 165 тыс. безработным.

При начислении единовременной выплаты гражданину приходит SMS-уведомление. Человек может выйти из дома после получения соответствующего разрешения, обратиться в любое почтовое отделение, если в уведомлении указано ООО "Азерпочт", или если указан банк, то - в любой филиал указанного банка, и, предоставив удостоверение личности, получить деньги.

Выплаты производятся ежедневно.