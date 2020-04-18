Вугар Байрамов: Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева Азербайджан оказался в числе стран, наиболее гибко и оперативно отреагировавших на пандемию

В Азербайджане в рамках программ поддержки ряд предпринимателей получили возможность воспользоваться как прямой помощью, так и пакетом поощрений. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов, передает Day.Az .

По его словам, общий объем пакета программ, реализуемого для минимизации влияния последствий пандемии на экономику, предпринимателей, а также граждан страны, была увеличена с одного до трех миллиардов манатов. Практически пакет программ помощи охватил более 2,5 миллиона граждан.

Байрамов особо подчеркнул, что с целью более быстрого восстановления экономической активности бизнеса в постпандемический период также применяется поощрительный пакет для предпринимателей, который представляет собой господдержку расширения налоговых льгот и повышения их доступа к льготным кредитам.

Он отметил, что по поручению Президента Азербайджана созданы четыре рабочие группы, которые подготовили предложения, проведя оценку экономической, социальной и макроэкономической стабильности. Деятельность рабочих групп, подготовленный ими пакет и его стратегическое значение говорят о том, что минимизация последствий пандемии является для Азербайджана приоритетом. Проводимая под руководством главы государства политика позволила Азербайджану быть в числе стран, наиболее гибко и оперативно отреагировавших на пандемию и ведущих наиболее эффективную борьбу с пандемией по оценкам ВОЗ.

"Как высокая международная оценка, так и внедрение пакета помощи для широкой группы населения в стране, очередной раз свидетельствуют о том, что приоритетом политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, является именно здоровье и безопасность наших граждан, а также улучшение их социального благополучия. С этой точки зрения Азербайджан - страна, которая эффективно борется с пандемией в направлении снижения ущерба экономике, деятельности предпринимателей, а также защиты здоровья своих граждан", - подытожил Байрамов.