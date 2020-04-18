В Хачмазском центре развития МСБ началось дистанционное обучение корпоративному праву

Хачмазский центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентства по развитию МСБ Азербайджана продолжает работать удаленно в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Trend в Агентстве, 17 апреля в Хачмазском центре началось дистанционное обучение корпоративному праву, передает Day.Az.

Тренинг с участием субъектов среднего и малого бизнеса, действующих в Губа-Хачмазском экономическом районе, продлится четыре дня.

В рамках тренинга, субъекты МСБ будут подробно информированы о трудовом праве, создании коммерческих структур, ликвидации и реорганизации компании, управлении и других вопросах.

Предприниматели, желающие принять участие в тренинге "Корпоративное право", могут обратиться в Хачмазский центр развития малого и среднего бизнеса по телефону/Whatsapp: (+99455) 222 15 04 (контактное лицо - Рауф Алиев) и e-mail: khachmazkobim@gmail.com.