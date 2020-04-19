Торговля между Ираном и Азербайджаном продолжается несмотря на закрытие границ из-за коронавируса

Между Ираном и Азербайджаном через таможенно-пограничные пункты Билясувар и Астара продолжается торговый обмен. Эти два пограничных таможенных пункта стали важными транзитными путями. Даже во время распространения коронавируса торговый обмен между двумя странами продолжается.

Об этом сказал Trend посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, передает Day.Az.

По его словам, Иран и Азербайджан имеют большой потенциал в транспортном секторе, особенно в железнодорожной сфере. Работы по железнодорожному проекту - коридору Север-Юг, в Иране продолжаются.

Джахангирзаде отметил, что в последние годы двусторонние экономические отношения между Азербайджаном и Ираном развивались по восходящей линии. Потенциал экономических и торговых обменов в разы выше.

"Мы надеемся, что с реализацией намеченных проектов экономические отношения двумя странами будут развиваться еще больше",- отметил он.

Посол добавил, что с целью развития всесторонних отношений между Азербайджаном и Ираном реализуются очень важные проекты. Одним из них является создание совместного промышленного парка в иранской провинции Ардебиль. В связи с этим проектом проводятся предварительные обсуждения.

"Несколько месяцев назад во время визита в Баку Акбара Бехнамджу, губернатора провинции Ирана Ардебиль, были проведены обсуждения относительно промышленного парка. С обеих сторон было достигнуто соглашение о создании рабочей группы и начале предварительных исследований для реализации этого проекта",- сказал он.