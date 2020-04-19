В Баку приземлился крупнейший в мире самолет

В Международном аэропорту Гейдар Алиев утром 19 апреля приземлился крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия". Самолет, выполнявший коммерческий рейс, следовал по маршруту из Казахстана во Францию с дозаправкой в бакинском аэропорту, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.



"Мрия" - самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации, построенный в единственном экземпляре авиационным концерном "Антонов" в 1988 году. В настоящее время эксплуатируется под эгидой одноименной грузовой авиакомпании "Antonov Airlines".



Это уже не первая посадка "Мрии" (по-украински означает "Мечта") в Баку. Международный аэропорт Гейдар Алиев является одним из немногих в мире, оснащенный взлетно-посадочной полосой, которая готова принять такой большой самолет.



Отметим, Международный аэропорт Гейдар Алиев также не раз принимал и крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380.



По итогам визита "Мрии" в Баку Международный аэропорт Гейдар Алиев подготовил короткий видеоролик, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/LvRSvP_nL2o