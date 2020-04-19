Таир Рзаев: Президент Ильхам Алиев усиливает экономическую мощь страны и обеспечивает успешную реализацию социальных проектов

Президент Ильхам Алиев, обеспечивает успешную реализацию социальных проектов, увеличивая экономическую мощь страны, сообщил Trend председатель Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

По словам депутата, экономика Азербайджана позволит справиться с любыми трудностями, связанными с коронавирусной пандемией. Глава государства предпринимает очень серьезные шаги как для развития экономики, так и для улучшения социального благосостояния людей.

"Президент Ильхам Алиев, своевременно приняв необходимые решения по предотвращению последствий пандемии COVID-19 в Азербайджане, предотвратил ее распространение и дальнейшие негативные последствия. Главой государства предприняты серьезные меры для обеспечения защиты здоровья граждан Азербайджана.

В целях защиты от последствий пандемии было выделено около трех миллиардов манатов. Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по инициативе главы государства, за короткий срок собрал более 100 миллионов манатов, что является свидетельством солидарности нашего народа", - сказал депутат.

Он добавил, что Президентом было выделено 600 миллионов манатов в целях обеспечения занятости и социального благополучия граждан, эта программа охватит 2,5 миллиона человек:

"Большую часть заработной платы граждан, работающих в наиболее пострадавших от пандемии областях экономики, составляющих более 300 тысяч человек, обеспечит государство. В то же время, государством были выделены крупные средства для поддержки около 300 тысяч микро и индивидуальных предпринимателей. Около 600 тысяч человек из этих категорий получат материальную поддержку от государства. В рамках механизмов поддержки безработным лицам, пострадавшим от пандемии, выплачивается единовременная выплата в размере 190 манатов. По поручению Президента единовременная выплата будет выплачена 600 тысячам безработным в период с апреля по май месяцы. В течение двух месяцев на выплату единовременного пособия в размере 190 манатов из госбюджета выделено 70 миллионов манатов", - отметил Таир Рзаев.

Председатель комитета добавил, что все шаги Президента направлены на обеспечение улучшения социального благосостояния людей, организаций и их социальной защиты.

Он отметил, что, повышая экономическую мощь страны, мы обеспечиваем успешное выполнение социальных проектов:

"Экономика Азербайджана в последние годы находится на пути развития, это можно наблюдать в росте внутреннего валового продукта, объемов производства ненефтяной промышленности, а также экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции. Реализация многих важных программ социально-экономического развития регионов, стратегических дорожных карт, важных социальных проектов, сделали Азербайджан одним из наиболее реформируемых и экономически развитых стран мира, повысив авторитет нашей страны на международной арене. Безусловно, достигнутые экономические результаты направлены непосредственно на улучшение социального благополучия населения. Каждый гражданин должен соблюдать установленные в этот период требования. Единство народа и власти в Азербайджане стали залогом успеха нашей борьбы с угрозой пандемии, наш Президент опирается на это единство и мы уверены - все трудности будут преодолены, наша экономика будет развиваться", - подытожил депутат.