https://news.day.az/economy/1225811.html Среди стран Латинской Америки Мексика является главным торговым партнёром Азербайджана
Среди стран Латинской Америки Мексика является главным торговым партнёром Азербайджана
Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, первые два месяца текущего года стали особенно плодотворными для двусторонней торговли между Мексикой и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С января по февраль 2020-го года рост двусторонней торговли составил 56,67%. Сравнивая данные с показателями февраля 2019-го года, отмечается увеличение торгового оборота на 370%. В случае сохранения данной тенденции, торговля между Мексикой и Азербайджаном может достигнуть своего исторического пика в 2020-ом году - более 80 миллионов долларов.
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