Среди стран Латинской Америки Мексика является главным торговым партнёром Азербайджана

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, первые два месяца текущего года стали особенно плодотворными для двусторонней торговли между Мексикой и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С января по февраль 2020-го года рост двусторонней торговли составил 56,67%. Сравнивая данные с показателями февраля 2019-го года, отмечается увеличение торгового оборота на 370%. В случае сохранения данной тенденции, торговля между Мексикой и Азербайджаном может достигнуть своего исторического пика в 2020-ом году - более 80 миллионов долларов.