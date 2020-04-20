SOCAR Petroleum увеличила число автозаправочных станций в Баку

ЗАО "SOCAR Petroleum" (дочерняя компания SOCAR) увеличила число автозаправочных станций (АЗС) под брендом "SOCAR" в Азербайджане до 33, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR Petroleum.

Согласно информации, сдача в эксплуатацию новой АЗС состоялась в воскресенье в Баку, в поселке Баладжары, на 2-м километре Сумгайытского шоссе, около экологического поста Управления Государственной дорожной полиции.

"В новой АЗС будут реализованы продажи бензина марок "Super", "Premium", "AI-92" и дизельного топлива. С целью обеспечения удобства водителей и предотвращения потери времени, на пункте установлены семь топливозаправочных колонок. Тем самым созданы условия для обеспечения топливом одновременно двенадцати малых автотранспортных средств и двух крупнотоннажных грузовиков", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, данная станция также имеет пункт заправки сжатым природным газом. Таким образом, общее число заправочных станций под брендом SOCAR в Азербайджане, оснащенных CNG-оборудованием, достигло 33-х. В настоящее время на этом топливозаправочном пункте работают 27 человек.

Отметим, что ЗАО" SOCAR PETROLEUM " имеет сеть из 33 АЗС и 11 нефтяных баз. ЗАО имеет единственный в стране терминал CNG - компримированного природного газа (КПГ), тем самым является лидером по внедрению экологически чистого топлива. В АЗС, работающих под брендом SOCAR, у каждого клиента есть возможность проверить точность объема топлива, а также другие преимущества.

Напомним, что SOCAR Petroleum была учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом "SOCAR". Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.