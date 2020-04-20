Мехти Бабаев: Выдача госпомощи по пластиковым картам расширит практику безналичных платежей в Азербайджане

В Азербайджане лиц, обратившихся за государственной материальной помощью в период пандемии, условно можно разделить на 4 группы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор Бакинского отчетного центра Мехти Бабаев.

Он отметил, что это малообеспеченные граждане, юридические лица с правом получения помощи, частные предприниматели с правом получения помощи, а также юридические лица, частные предприниматели и граждане без права получения помощи.

"Помощь, предусмотренная для юридических лиц, предназначена для выплаты заработных плат работников и соцстрахования. Лица, не получающие помощь от государства, должны с пониманием воспринимать такой подход, что помощь может выдаваться не всем обратившимся лицам. Есть даже предприниматели с правом обращения, но не получившие положительный ответ. В каких случаях это происходит? К примеру, если обратившийся субъект предпринимательства не поддерживает, т.е. не соблюдает, нынешние призывы государства, проводит рискованные операции в своих оборотах, кто не работал в прошлом, но начали работать в период пандемии, предоставившие ошибочный или неточный код деятельности в ходе регистрации, либо работающие в сфере деятельности, не пострадавшей от пандемии, а также все физические и юридические лица, допустившие злоупотребления в этой области. Решение принимается после рассмотрения обращения предпринимателя, и лиц, не сумевших получить помощь, очень мало", - сказал директор Центра.

Бабаев особо подчеркнул, что обратившиеся должны знать, как и в каком порядке должна быть потрачена помощь: "Эта помощь выдается государством исключительно в виде перечисления. Средства поступают в виде банковского перечисления. Поэтому предприниматели должны иметь банковский счет. Но у многих частных предпринимателей, в частности, большинства микропредпринимателей, банковских счетов может не быть, потому что это микропредприниматели, которые осуществляют операции в наличном порядке. К примеру, у микропредпринимателя, работающего парикмахером, может не быть банковского счета. Но если он хочет получить помощь, то обязательно должен открыть счет в банке".

Директор отметил и вопрос касательно невозможности снятия средств наличными: "Предприниматели должны знать, что если эти средства выданы для зарплат, то они должны быть переведены на карточки заработных план, а те средства, которые он получает для себя как предпринимателя, предназначены для сокращения задолженностей. Здесь особо следует подчеркнуть, что если частный предприниматель хочет снять выделенные средства наличными, то это недопустимо. Потому что это государственные средства, и согласно закону "О безналичных расчетах" государственные средства могут расходоваться только по перечислению. Есть также и предприниматели, которые выдают зарплату наличными, поэтому они после получения помощи должны срочно получить в банке пластиковые карты для перечисления на них зарплаты своих работников".

Эксперт добавил, что еще одним проблемным вопросом в этом процессе является то, как должны распределяться и тратиться средства, поступившие как заработная плата: "Могут появиться вопросы, какая часть средств должна выплачиваться как зарплата, какая часть на соцстрахование и на страхование от безработицы. Средства, предусмотренные в связи с заработной платой, будут дважды выплачиваться государством. Первая 50%-ая часть уже выплачена большинству налогоплательщиков. Практически большая часть этих средств выплачена предпринимателями как зарплата на карточки, остальная часть - на соцстрахование и страхование от безработицы. Но я бы предложил, чтобы предприниматели всю помощь, первой поступившей для заработной платы, разделили пропорционально, направив в виде аванса на карточки заработных плат работников. После расчетов по заработной плате будет известно, как будет перечислена вторая поступившая сумма. То есть, в конце апреля предприниматель перечислит часть зарплаты, а из суммы, поступившей во второй раз, выплатит оставшуюся часть зарплаты и суммы соцстрахования".

Директор Бакинского отчетного центра сказал, что эти меры имеют важное значение: "Хотелось бы напомнить, что в период пандемии увеличилось число трудовых договоров между работниками и работодателями. Это связано с тем, что некоторые предприниматели в прошлом нанимавшие работников без заключения трудового договора, теперь вынуждены оформлять трудовые отношения. Это связано с тем, что в нынешних условиях в связи с карантинным режимом возможно передвижение только по разрешению. Поэтому предприниматель вынужден заключить трудовой договор с этим работником, чтобы оформить для него разрешение на работу. То есть, это тоже способствовало росту заключенных трудовых договоров. Я бы предложил предпринимателям не расторгать эти договора после пандемии, потому что если трудовые договора будут расторгнуты, то выданная им помощь может быть затребована обратно. Это может расцениваться как злоупотребление со стороны предпринимателя, поэтому предпринимателям стоит быть осмотрительными в этом вопросе. С другой стороны, выдача работникам выплат по пластиковым картам увеличит безналичные платежи в стране. Считаю, что выдача по поручению Президента Азербайджана единовременных пособий 600 тысячам человек, их перечисление на банковские счета и выдача гражданам посредством банков достойны одобрения. Это законно, а также существенно повлияет на поощрение практики безналичных расчетов".