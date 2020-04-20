Запущен новый сайт министерства энергетики Азербайджана

Обновлен официальный сайт министерства энергетики Азербайджана - www.minenergy.gov.az.

Наряду с дизайном обновленный сайт улучшен с точки зрения содержания, по сравнению с предыдущей версией, разработан в соответствии с современными требованиями, расширена доступность и функциональность разделов и сервисов, а также сайт дополнен новой информацией, сообщает Day.Az со ссылкой на минэнерго.

Согласно информации, на главной странице обновлены разделы "Новости", "События", "Министерство", "Документы", "Программы и отчеты", "Международное сотрудничество", "Связь с общественностью" и "Просветительская информация". Внесены дополнения в отчеты о государственных программах, осуществляемых министерством, о сотрудничестве с международными организациями, меморандумах и соглашениях, а также в перечень законодательных документов. Подраздел "Международные соглашения" был создан для включения подписанных деклараций, протоколов о намерениях, протоколов и исполнительных соглашений. Разделы "Нефть", "Газ", "Электричество", "Возобновляемая энергия и энергоэффективность", "Статистика" представлены в новом формате с дополненной информацией.

"Основное внимание уделяется обеспечению комфорта пользователей. Чтобы облегчить обращение граждан в министерство и регистрацию приема, был улучшен доступ к разделу "Call Center", а также была создана возможность зарегистрироваться непосредственно на прием министра и заместителей министра с помощью окна "Зарегистрироваться на прием". Также была создана ссылка для регистрации на прием через окно "Дни приема" в разделе "Связь" сайта, а также был обновлен график приема граждан.

В целях информирования пользователей о вопросах, представляющих интерес в области электроснабжения и газоснабжения, на главной странице также представлены разделы "Вопрос-Ответ" и "Просветительская информация".

Разделы "Фотогалерея" и "Видеогалерея" были улучшены и дополнены новыми фотографиями и видео", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, главная страница сайта также содержит ссылки на Агентство по регулированию энергетики при Министерстве, а также веб-сайты других агентств.

Одним из преимуществ сайта, который интегрирован в социальные сети, является наличие мобильной версии. Таким образом, пользователи могут легко использовать возможности сайта с помощью мобильных устройств. Одним из нововведений является размещение информации с указанием даты и времени.

Сайт доступен на азербайджанском и английском языках. Английская версия сайта в настоящее время дорабатывается и будет доступна в ближайшее время.