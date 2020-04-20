В Азербайджане началась выплата пособий, стипендий и компенсаций за апрель

В Азербайджане начались выплаты пособий, стипендий и компенсаций за апрель.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, Фонд социальной защиты при министерстве приступил к перечислению пособий, стипендий и компенсаций за апрель.

Сегодня средства перечислены жителям Сабаильского, Ясамальского, Бинагадинского, Насиминского и Гарадагского районов Баку, а также Абшеронского района и других городов и районов республики. Завтра социальные выплаты будут перечислены жителям Низаминского, Наримановского, Хатаинского, Хазарского, Пираллахинского, Сабунчинского, Сураханского района.

Члены семей, близкие лиц старше 65 лет на основании соответствующего разрешения, а также соцработники, оказывающие услуги одиноким пожилым лицам, могут получить эти средства в банкоматах любых банков, в том числе в банкоматах и POS-терминалах "Азерпочт".

Согласно графику, выплаты по адресной государственной социальной помощи будут перечислены 28 апреля.